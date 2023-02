Ultime Notizie – Sanremo 2023 | Rosa Chemical bacia anche Venier | “E’ il Festival dell’amore”

(Di domenica 12 febbraio 2023) “Quest’anno è stato davvero il!”, ospite a ‘Domenica In’, lo sottolineadando un bacio sulla bocca alla conduttrice, incitato dal pubblico dell’Ariston. “Cosa ci può essere di incriminato in un bacio tra due persone che si vogliono bene: Federico (Fedez, ndr.) è un mio amico, gli voglio bene”, dice l’artista rispondendo a Marache lo interroga sul siparietto ad alto tasso erotico messo in scena durante la finale del. “Però voglio chiarire una cosa: io e Fedez al ‘Muschio Selvaggio’ (Video) avevamo parlato del fatto che lui sarebbe stato in prima fila e quindi abbiamo pensato che potevamo divertirci un po’, magari che me lo sarei portato sul palco… Mi piace lanciare un messaggio d’amore”, ha aggiunto senza ...

Verratti in gruppo, Messi rientra lunedì Oltre al possibile recupero di Mbappé, le buone... Psg in crisi E martedì il Bayern Intanto, dopo ledue sconfitte in coppa di Francia contro l'...Sale a 38.905 morti, dopo lestime annunciate, il bilancio del sisma di magnitudo 7.8 che ha devastato lunedì scorso, 6 febbraio, la Turchia e la Siria. In Turchia le vittime accertate sono 29.605, mentre in Siria quasi 9.

Covid, le notizie. Bollettino settimanale: 30.911 casi (-6,4%) e 279 morti (-36,4%) Sky Tg24

L’ira di Meloni su Sanremo per il caso Fedez: hanno passato il segno. La scelta di accelerare il cambio alla... Corriere della Sera

Ucraina-Russia, le news di oggi. Uk: maggior numero di morti russi da inizio guerra. LIVE Sky Tg24

Ucraina ultime notizie. Gb, maggior numero di vittime russe da inizio guerra Il Sole 24 ORE