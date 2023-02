Ultime Notizie Roma del 12-02-2023 ore 18 | 10

(Di domenica 12 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno Sembrava ancora il coso delle vittime del terribile terremoto in Turchia e Siria più di 30 mila i morti intanto neonato di 7 mesi è stato estratto dalle macerie nel sud-est della Turchia secondo quanto riferito da un’emittente statale i soccorritori sono riusciti a salvare il bambino da un edificio crollato Dopo 140 ore tra un accorti del piccolo quando l’avevano sentito piangere un uomo di 35 anni invece è stato salvato nella stessa provincia dopo essere rimasto intrappolato sotto le macerie per 149 ore dovremmotorniamo in Italia alla serata finale che ha Incoronato Marco Mengoni è stata seguita in media su Rai 1 da 12 milioni 256 mila telespettatori 66% di share la media non comprendi nella proclamazione del vincitore nel momento della lettura della lettera del ...

Verratti in gruppo, Messi rientra lunedì Oltre al possibile recupero di Mbappé, le buone... Psg in crisi E martedì il Bayern Intanto, dopo ledue sconfitte in coppa di Francia contro l'...Sale a 38.905 morti, dopo lestime annunciate, il bilancio del sisma di magnitudo 7.8 che ha devastato lunedì scorso, 6 febbraio, la Turchia e la Siria. In Turchia le vittime accertate sono 29.605, mentre in Siria quasi 9.

Covid, le notizie. Bollettino settimanale: 30.911 casi (-6,4%) e 279 morti (-36,4%) Sky Tg24

L’ira di Meloni su Sanremo per il caso Fedez: hanno passato il segno. La scelta di accelerare il cambio alla... Corriere della Sera

Ucraina-Russia, le news di oggi. Uk: maggior numero di morti russi da inizio guerra. LIVE Sky Tg24

Ucraina ultime notizie. Gb, maggior numero di vittime russe da inizio guerra Il Sole 24 ORE

Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra, in diretta | Nella notte raid missilistico su Kharkiv. Il capo... Corriere della Sera

Mason Mount non intende rinnovare il contratto in scadenza con il Chelsea nel 2024: lo riferisce la stampa britannica, secondo cui ora i Blues cercano una soluzione per la cessione in estate.Pimpante Pellegrini, in evidente crescita rispetto alle ultime prestazioni, torna in campo (all`83`) anche Georginio Wijnaldum, assente da agosto per la frattura della tibia. I capitolini restano così ...