Ultime Notizie Roma del 12-02-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 12 febbraio 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Alfredo cospito è stato trasferito dal centro clinico del carcere di Opera del reparto di medicina penitenziaria dell’Ospedale San Paolo di Milano a quanto si è appreso in ambienti carcerari giudiziari per l’esponente che si trova il 41 bis che sta portando avanti lo sciopero della fame da quasi 4 mesi si è reso necessario il ricovero ospedaliero in quanto oltre al cibo rifiuta di assumere anche gli integratori colpito pesa 71 kg del rischio di edema cerebrale e aritmie cardiache potenzialmente fatali Intanto ieri sera Milano corteo per l’anarchico è tanto il 41 bis scontri con le forze dell’ordine da manifestanti Giunti di via Sabotino sono stati lanciati anche bombe carta bottiglia pietre uno scontro che lentissimo durato più di qualche minuto con le ...