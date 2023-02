Ultime Notizie Roma del 12-02-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 12 febbraio 2023)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione e buona giorno dalla redazione al microfono Giuliano corteo ieri sera per Alfredo cospito contro il 41 bis a Milano scontri tra anarchici e forze dell’ordine da manifestanti Giunti all’altezza di via Sabotino sono state lanciate le bombe carta bottiglie Pietro uno scontro violentissimo durato più di qualche minuto con le forze dell’ordine Che contrastavano l’avanzata degli scudi dei bastoni delle prime file dopo un vero e proprio corpo a corpo in due tempi la polizia è riuscita a fare indietreggiare gli anarchici in ospita è stato trasferito proprio ieri dalle centro clinico del carcere di Opera al reparto di medicina penitenziaria dell’Ospedale San Paolo di Milano da quanto si è appreso da ambienti carcerari giudiziari per esponente anarchico che si trova il 41 bis che sta portando avanti lo ...