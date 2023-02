Ultime Notizie – Juve-Fiorentina 1-0 | gol di Rabiot

(Di domenica 12 febbraio 2023) Lantus batte laper 1-0 nel match valido per la 22esima giornata della Serie A. Il successo consente alla formazione bianconera, penalizzata di 15 punti, di salire a quota 29. Larimane a 24. Il match viene deciso dal gol di, a segno al 34?: il francese sfrutta l’assist delizioso di Di Maria e buca Terracciano con un sinistro potente. Prima del gol, due nitide chance bianconere per Kostic, che prima (12?) sbaglia mira e poi (23?) si fa respingere la conclusione da Terracciano. I viola pungono poco e si fanno vivi solo con un tiro di Ikoné deviato da Locatelli. Lapotrebbe raddoppiare al 59?, ma la rete di Vlahovic viene annullata per un fuorigioco chirurgico. Tra il 67? e il 68? è Kean, entrato al posto del serbo nell’attaccontino, a ...

Così twitta il leader di Azione, Carlo Calenda riferendosi alledichiarazioni del presidente di Forza Italia"Nelledue settimane la Russia ha probabilmente subito il più alto numero di vittime dalla prima settimana di invasione dell'Ucraina": lo scrive il ministero della Difesa britannico nel suo ...Inter, per la fascia destra quasi sfumato un obiettivo di mercato. Come letto spesso in queste ultime settimane, in estate, uno dei big che potrebbe lasciare la maglia nerazzurra potrebbe essere ...Le ultime due proprio oggi, con il secondo posto nella Madison maschile di Simone Consonni - che da solo ha portato quattro medaglie - e Michele Scartezzini ed il terzo nella gara femminile della ...