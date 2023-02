Ultime Notizie – Firenze | imbrattata sede Consiglio regionale | fermati quattro attivisti di ‘Ultima generazione’

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 12 febbraio 2023) Questa mattinadel movimento ambientalistahanno compiuto un’azione dimostrativa nel centro storico diimbrattando con della vernice il palazzo del Pegaso in via Cavour,eldella Toscana. Glisono statidalle forze dell’ordine e condotti in caserma dai carabinieri per valutare la loro posizione. “Ringrazio Polizia, Carabinieri e Polizia municipale per essere intervenuti prontamente e aver individuato i responsabili. Questi gesti comunicano solo violenza e disprezzo per il patrimonio pubblico e le Istituzioni e vanno condannati senza esitazione”, ha detto il sindaco di, Dario Nardella, commentando ...