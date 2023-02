Ultime Notizie – Elezioni Regionali 2023 Lazio e Lombardia | Lino Banfi | “Andate a votare”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 12 febbraio 2023) “Ho trovato poca gente alle urne, ma perci vuole un minuto, un minuto importante della nostra vita, altrimenti buttiamo tutto all’altra. Già il mondo che ci circonda è cattivo, tra guerre ed epidemie, votiamo”. Lo sottolinea all’Adnkronos, rivolgendo un appello contro l’astensionismo. “Sono andato aquesta mattina. Queste cose dobbiamo farle, perché facciamo il bene dell’Italia e poi le Regioni ne hanno bisogno in questo momento” conclude. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione