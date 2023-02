Ultime notizie Calcio Estero | Il Real Madrid è campione del Mondo | PSG ancora ko | l’Union a ruota del Bayern

Leggi su calcionews24

(Di domenica 12 febbraio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno nel, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione diNews 24 Bundesliga:Berlino in rimonta rimane sulla scia delMonacoBerlino tiene il passo della capolistaMonaco: contro il Lipsia vince in rimonta e rimane a solo un punto dai bavaresi. PSG: ko contro il Monaco I pariginisconfitti dopo l’eliminazione in Coppa di Lega: contro i monegaschi finisce 3-1. Clermont-Marsiglia: disordini prima deld’inizio Posticipato di quasi un’ora ild’inizio di Clermont-Marsiglia, a causa dei disordini dei tifosi… del Lione! Ilè ...