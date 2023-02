Ultime Notizie – Atp Montpellier 2023 | Sinner vince il torneo

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 12 febbraio 2023) (Adnkronos) – JannikilAtp di. L’azzurro 21enne, testa di serie numero 2, in finale sconfigge lo statunitense Maxime Cressy per 7-6 (7-3), 6-3.conquista il primo titolo dele il settimo della carriera. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione