' Ufo in volo sul Mar Giallo' Pechino | pronti ad abbatterlo

(Di domenica 12 febbraio 2023) In piena crisi dei palloni spia, la Cina dà notizia della comparsa di un oggetto volante non identificato, un Ufo , nell'est del Paese, ed annuncia che le autorità della Marina cinese si apprestano ad ...

In piena crisi dei palloni spia, la Cina dà notizia della comparsa di un oggetto volante non identificato, un, nell'est del Paese, ed annuncia che le autorità della Marina cinese si apprestano ad abbatterlo. Lo riferiscono i media locali. 'Le autorità marittime si stanno preparando ad abbatterlo' 'Le ...Il Pentagono ha monitorato l'oggetto nelle ultime 24 ore, mentre volava ad un'altitudine di 40.000 piedi, rappresentando una ragionevole minaccia per la sicurezza delcivile. Per cautela e su ...

Il pasticcio del pallone cinese Scienza in rete

Al via uno studio della Nasa sugli Ufo Media Inaf

Captato un misterioso segnale radio da una stella: gli alieni ... National Geographic Italia

Un UFO No, è Sirio - MEDIA INAF Media Inaf

Se questo è un UFO Media Inaf

La Cina si sta preparando ad abbattere un Ufo, un oggetto non identificato volante, avvistato mentre sorvolava le acque vicino alla città portuale di Qingdao, nell'est del paese. In piena crisi dei ...In piena crisi dei palloni spia, la Cina dà notizia della comparsa di un oggetto volante non identificato, un Ufo, nell'est del Paese, ed annuncia che le autorità della Marina cinese si apprestano ad ...