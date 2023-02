Ildi Islam Makhachev continua, con tanto di certificazione. Al termine di un incontro stupendo,...leggeri e con ogni probabilità sorpassa l'avversario in cima al ranking pound for pound: la ...Lazio col cronometro in mano: dopo 30' diassoluto con gol del vantaggio decide di mollare ... In una ridda di recriminazioni, rimpianti, mentre la bolgia applaudiva il climadel finale. ...

Ufc, il dominio di Makhachev: batte anche Volkanovski e resta campione La Gazzetta dello Sport

MMA, com'è andato l'incontro d'addio del leggendario Fedor ... L'Ultimo Uomo

UFC 280, cosa è successo in un evento che rimarrà nella storia L'Ultimo Uomo

Quanti soldi vuole Vince McMahon per i saldi della WWE Asiatica Film Mediale

UFC 273, come è andato uno degli eventi più attesi dell'anno L'Ultimo Uomo

Islam Makhachev se mantiene como campeón de peso ligero de la UFC luego de vencer en la edición 284 a Alexander Volkanovski en su propia casa, Australia. El peleador ruso demuestra que es el mejor ...Dos de los mejores peleadores de UFC libra por libra se enfrentarán por primera vez en UFC 284. El australiano Alexander Volkanovski intentará ser el rey de dos divisiones al mismo tiempo, al subir a ...