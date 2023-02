Udinese_Sassuolo | infortunio per Berardi | può saltare il Napoli

(Di domenica 12 febbraio 2023) Domenicosi ferma perTegola per il Sassuolo in vista della gara di venerdì 17 febbraio contro il. Durante la gara della … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Notizie Calcio -per Domenico Berardi in vista di- Napoli . L'attaccante simbolo del club neroverdi ha dovuto abbandonare il campo dopo appena 12 minuti nel corso diin campo ......Berardi che si è infortunato nel corso del match contro l'. L'attaccante delè stato sostituito e al suo posto è ... Prima per unal bicipite femorale, poi per un problema ...

Sassuolo, problema muscolare per Berardi: lascia il campo Sky Sport

Infortunio Berardi: nuovo ko in Udinese-Sassuolo, primi aggiornamenti Sassuolonews.net

Udinese-Sassuolo 1-1: Berardi esce per infortunio muscolare ... CalcioNapoli24

Sassuolo, tegola Berardi: infortunio contro l'Udinese, dentro Bajrami Sportitalia

Pinamonti infortunio: il ritorno tra i convocati per Udinese-Sassuolo Sassuolonews.net

Il tecnico della Fiorentina Primavera, Alberto Aquilani, ha parlato così al termine della vittoria contro l’Udinese: “Oggi ho avuto la conferma che la classifica in ...Nuovo infortunio per Berardi: l’attaccante del Sassuolo ha lasciato il terreno di gioco dopo appena 11' nel lunch match contro l’Udinese, al suo posto è subentrato il nuovo arrivato Bajrami. I tifosi ...