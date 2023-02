Udinese-Sassuolo | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 12 febbraio 2023) Ile isue Sky di, match valido per la ventiduesima giornata di. Alla Dacia Arena si sfidano i bianconeri e i neroverdi, a caccia di punti per la zona europea i primi, per allontanarsi definitivamente dalle zone meno nobili gli ospiti. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 12.30 di domenica 12 febbraio.sarà visibile sucon la telecronaca di Andrea Calogero ed Emanuele Giaccherini e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Dario Massara e Lorenzo Minotti. SportFace.