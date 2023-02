Udinese-Sassuolo LIVE 1-1 | fuori Berardi | esce uno dei protagonisti

(Di domenica 12 febbraio 2023) Alla Dacia Arena, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlla Dacia Arena,si affrontano nel match valido per la 22° giornata di campionato della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Alla Dacia Arena, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alla Dacia Arena,si affrontano nel match valido per la 22° giornata di campionato della Serie A ...è sull'1 - 1 dopo pochi minuti. A segnare la rete del pareggio neroverde è Matheus Henrique, che fa partire un piazzato però nettamente deviato da Bijol, un tocco che spiazza del ...

Udinese-Sassuolo, le formazioni ufficiali: fuori Bajrami e Ferrari, la decisione su Pereyra SOS Fanta

Pronostici calcio, Udinese-Sassuolo: 1+Over 2.5 a quota 3.00 La Gazzetta dello Sport

Diretta Udinese - Sassuolo (1-1) Serie A 2022 la Repubblica

Udinese-Sassuolo: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Udinese-Sassuolo, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

L'Udinese mette all'asta le maglie della partita contro il Sassuolo: il ricavato per la popolazione turca Le maglie che l' Udinese utilizzerà in occasione della partita di oggi contro il Sassuolo andr ...Domenico Berardi ha dovuto abbandonare anzitempo Udinese-Sassuolo (qui la diretta del match), per un infortunio occorso al minuto numero 12 dopo un contrasto di gioco. A quanto pare, è stato un ...