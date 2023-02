Udinese-Sassuolo | le formazioni ufficiali | Pereyra dal 1?

(Di domenica 12 febbraio 2023) Riportiamo ledi, sfida valevole per la 22° giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, coadiuvato dagli assistenti Bresmes e Massara, e dal quarto uomo Di Bello. VAR e AVAR saranno rispettivamente Marini e Longo. Calcio d’inizio ore 12:30 alla Dacia Arena di Udine. Il lunch match di questo turno di Serie A vedrà affrontarsialla ricerca di punti preziosi per la classifica. Reduci dalla sconfitta sul campo del Torino, i friulani proveranno subito a tornare alla vittoria per mettere pressione alle inseguitrici per la lotta alla Conference League. Con Deulofeu ai box, dovrà essere Beto a guidare l’attacco e a trascinare i suoi al successo. In attesa di vedere all’opera e al 100% il ...

Formazioni ufficiali: le scelte dei due allenatori per la partita delle 12.30 di questa domenica di Serie A Comunicate le formazioni ufficiali di, match delle 12.30 di questa domenica ...Il palinsesto domenicale si apre con, partita che Calciomercato.it seguirà in tempo realeArchiviati gli anticipi di venerdì e sabato, la ventiduesima giornata di Serie A torna in campo oggi con quattro partite in ...

Udinese-Sassuolo, le formazioni ufficiali: fuori Bajrami e Ferrari, la decisione su Pereyra SOS Fanta

Udinese-Sassuolo: la conferenza di Dionisi Fantacalcio ®

Udinese-Sassuolo: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Udinese-Sassuolo: Pereyra titolare alle spalle di Beto | Udinese Blog Udinese Blog

Udinese-Sassuolo, le formazioni ufficiali risultato in diretta LIVE Sky Sport

Il direttore Marino ha parlato, intervistato dai microfoni di DAZN, di tanti temi, partendo dal ritiro scelto in settimana per preparare questa sfida nel migliore dei modi, sperando che l'esisto sia ...Come detto, mister Sottil per la sua Udinese e Dionisi per il Sassuolo hanno scelto i 22 che andranno in campo dall'inizio per il lunch match della 22esima giornata di Serie A. Confermato in porta per ...