Udinese-Sassuolo e Bologna-Monza | MOVIOLA LIVE | i rossoblu chiedono un rigore | proteste per un fallo di mano

...45 Scozia - Galles 35 - 7 VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 20:30 Macerata - Monza 0 - 3 VOLLEY - SUPERLEGA 18:00 Latina - Monza 1 - 3 CALCIO - SERIE A 12:302 - 2 15:00 Bologna - Monza ...Alessio Dionisi, allenatore del, ha parlato al termine del match di Serie A pareggiato contro l'Alessio Dionisi, allenatore del, ha parlato a Sky Sport. PAROLE - "La partita è stata condizionata dalla partenza e dall'infortunio di Berardi però siamo stati bravi e non era facile ...

Udinese-Sassuolo 2-2: spiegazione voti Fantacalcio Fantacalcio ®

Serie A, bella partita a pranzo tra Udinese-Sassuolo: finisce 2-2 Milan News

Udinese-Sassuolo 2-2, LE PAGELLE: Bijol e Udogie i migliori, difesa ballerina TuttoUdinese.it

Matheus Henrique, autore del primo gol del Sassuolo nel 2-2 contro l'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel dopopartita: "Sono felice per il gol, ma soprattutto per la ...La zona Europa resta comunque a portata di mano: "Noi dobbiamo pensare partita per partita. L'ho sempre detto, anche quando abbiamo vinto 6 partite di seguito. Abbiamo cambiato qualche giocatore, ...