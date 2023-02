Udinese pari con il Sassuolo | è crisi casalinga

(Di domenica 12 febbraio 2023) Scorpacciata di gol nel primo tempo e lunga digestione nel secondo per il pareggio (2 - 2) tranel lunch match della Dacia Arena. Per i padroni di casa è nuovamente rinviato l'...

Bastano ventidue secondi all'per passare in vantaggio: sventagliata sulla sinistra, la difesa del Sassuolo cade in catalessi e Udogie può stoppare, accentrarsi e battere Consigli senza ...Dionisi 6 - Allunga la serie positiva strappando uncontro un'che voleva tornare alla vittoria.

Serie A: Udinese-Sassuolo 2-2 Agenzia ANSA

Serie A: Udinese-Sassuolo 2-2, pari spettacolo alla Dacia Arena - Sportmediaset Sport Mediaset

Udinese-Sassuolo 2-2, la cronaca: un pari spettacolo alla Dacia Arena Calcio in Pillole

Il Sassuolo ci mette cuore, pari d'oro a Udine. Ma perde (ancora ... Fanpage.it

UNDER 16 - Udinese ok. Pordenone bloccato sul pari Friuligol

Udinese Sassuolo 2-2 CRONACA nella 22esima giornata di campionato. I GOL AL 45' + 2! GOL DEFREL! Udinese-SASSUOLO: 2-2. Di nuovo tutto pari alla Dacia Arena! Bajrami si mette in luce sull'out di ...Gara decisa in un primo tempo pirotecnico: Udogie e Bijol per i friulani, Matheus Henrique e l'autorere di Perez per gli emiliani di Andrea Ghislandi ...