Udinese | Lovric | «Faremo vedere al Sassuolo le nostre qualità»

(Di domenica 12 febbraio 2023) Sandi, difensore dell’, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il: le dichiarazioni Sandi, difensore dell’, ha parlato a Sky Sport prima del match contro il. LE PAROLE – «Abbiamo parlato e lavorato duro in settimana. Sappiamo che vogliamo e dobbiamo fare meglio, vogliamo mostrare alquelle che sono le. Il rientro di Pereyra è importante, il capitano è fondamentale per noi e siamo contenti. Thauvin invece ha subito dimostrato le sue, è molto bravo e penso che sicuramente ci potrà aiutare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

(3 - 5 - 1 - 1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace,, Udogie; Pereyra; Beto. A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Masina, Arslan, Success, ...Formazioni ufficiali- SassuoloUDINESE (3 - 5 - 1 - 1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace,, Udogie; Pereyra; Beto. Allenatore: Sottil. SASSUOLO (4 - 3 - 3): ...

Udinese-Sassuolo, Lovric: “Dimostreremo sul campo le nostre ... Udinese Calcio

Udinese, Lovric: "Lavorato duramente in settimana. Recupero Pereyra fondamentale" TUTTO mercato WEB

Udinese, Lovric: "Sassuolo squadra forte. Il rientro di Pereyra è ... Sportitalia

Notizie Udinese – Arslan, Samardzic e Lovric / Lotta a tre per due posti Mondo Udinese

Formazioni ufficiali Udinese-Sassuolo: confermata la nostra indiscrezione su Lovric, Dionisi con il tridente FantaMaster

Formazioni ufficiali Udinese-Sassuolo: le scelte dei due allenatori per la partita delle 12.30 di questa domenica di Serie A Comunicate le formazioni ufficiali di Udinese-Sassuolo, match delle 12.30 ...L'Udinese di Sottil affronta un Sassuolo in netta ripresa con il chiaro intento di scavalcare nuovamente il Torino nella corsa a un posto in Europa. Ecco le formazioni ufficiali: Udinese (3-5-1-1): ...