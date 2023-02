Ucraina ultime notizie Berlusconi | da premier non sarei mai andato da Zelensky | non doveva attaccare il Donbass

(Di domenica 12 febbraio 2023) Armi e veicoli militari britannici potrebbero essere fabbricati in, secondo piani che segnerebbero un rafforzamento dei legami del Paese con la Nato. Lo scrive il Telegraph, precisando che importanti manager dell’industria della difesa del Regno Unito starebbero trattando in questo senso con le loro controparti a Kiev.

