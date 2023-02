Ucraina | Picierno | ' Italia non può permettersi ambiguità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 febbraio 2023) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Le parole di Silvio Berlusconi certificano che la maggioranza sulla politica estera e sull'è divisa e che il posizionamento di Giorgia Meloni è minoritario nel Governo. Non è, infatti, la prima volta che il pensiero di Berlusconi rivela chiare simpatie per Putin e la Russia. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, esponente di Forza, chiarisca quale posizione interpreta se quella del leader del suo partito o se quella di Giorgia Melloni. L'non puòa livello europeo e in sede Nato". Lo afferma Pina, del Pd, vicepresidente del Parlamento europeo.