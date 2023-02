Ucraina | Pichetto Frattin | ' Berlusconi coerente con principi Governi centrodestra'

(Di domenica 12 febbraio 2023) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Forza Italia, l'Italia e il suo Governo hanno sempre sostenuto idi libertà e democrazia che stanno a base della lotta combattuta dal popolo ucraino per la propria indipendenza, con il sostegno unito dell'Europa e della Nato. Il presidenteha sempre dimostrato con coerenza e lealtà questiche sono gli stessi che da 29 anni hanno caratterizzato l'azione deidi”. Lo afferma GilbertoFratin, ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – "Berlusconi conferma che questo Governo non ha credibilità in politica estera. Poi Meloni dà la colpa a Macron del nostro isolamento internazionale. Che pena e che vergogna ..."