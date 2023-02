Ucraina | Pd | “Parole Berlusconi isolano Italia”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 12 febbraio 2023) (Adnkronos) – Le dichiarazioni del leader di ForzaSilviosu Zelensky e la guerra-Russia provocano la reazione delle opposizioni. “Le dichiarazioni pro-Putin e anti-Zelensky disono motivo di clamorosa contraddizione dentro la maggioranza su un tema fondamentale come l’aiuto all’” twitta Enrico Borghi, senatore del Pd. “Sono posizioni chel’e indeboliscono il fronte occidentale. La premier non ha nulla da dire?” cinguetta l’esponente Dem. Sempre con un tweet interviene anche Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato. “Giorgia Meloni è d’accordo con leinquietanti pronunciate dasulla guerra in? Oggi di fatto si è schierato ...