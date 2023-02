Ucraina | Malpezzi | ' Berlusconi con Putin | Meloni dica se d' accordo'

(Di domenica 12 febbraio 2023) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Giorgiaè d'con le parole inquietanti pronunciate dasulla guerra in? Oggi di fatto si è schierato ufficialmente con la Russia di. Con questi alleati di governo la premier non si lamenti di come viene trattata in Ue”. Così su Twitter Simona, capogruppo del Pd al Senato.

