(Di domenica 12 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Nelle ultime due settimane, laha subito probabilmente il più alto tasso ditra le sue forze dall’inizio dell’invasione”. A riferirne è l’britannica, nel rapporto quotidiano fornito sulla situazione sul terreno pubblicato dal ministero della Difesa di Londra. “Lo stato maggiore ucraino pubblica quotidianamente dati riferiti alle vittime russe. Sebbene non si possa verificare la metodologia usata, le tendenze indicate dai dati sono probabilmente accurate. La media degli ultimi sette giorni è stata di 824 vittime al giorno, oltre quattro volte quella riportata nel periodo giugno-luglio 2022. Anche l’continua a subire un alto tasso di logoramento”, si legge nel rapporto, che conclude: “L’aumento delle vittime russe è probabilmente dovuto a una serie di fattori tra cui ...

...la Russia ha subito il più alto numero di vittime dalla prima settimana di invasione dell'', scrive il ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento quotidiano di. ..." Mentre si stanno diffondendo informazioni su un'offensiva russa su larga scala pianificata per il 24 febbraio, l'militareriferisce che la Russia ha già lanciato un'offensiva ...

Ucraina, intelligence Gb: "Perdite record per Russia" Adnkronos

Attacchi russi in diverse regioni. Rimosso il vice capo della Guardia Nazionale - Guardian: L'Iran ha inviato droni in Russia con barche e aerei - Guardian: L'Iran ha inviato droni in Russia con barche e aerei RaiNews

Ucraina-Russia, le news di oggi. Uk: maggior numero di morti russi da inizio guerra. LIVE Sky Tg24

Guerra in Ucraina, Kiev denuncia un massiccio attacco russo a siti energetici RaiNews

Ucraina ultime notizie. Polonia cauta sui caccia a Kiev: ne abbiamo pochi. Russi bombardano isola ... Il Sole 24 ORE

La Russia non è in condizione di lanciare un'offensiva su larga scala in Ucraina. E' lo scenario che l'intelligence di Kiev delinea a quasi un anno dall'inizio della guerra, innescata… Leggi ...Per Andriy Chernyak, rappresentante della direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, le voci e i rapporti di un imminente attacco massiccio sarebbero fuori luogo.