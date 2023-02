Ucraina | Gelmini | ' non so fino a quanto durerà silenzio Ppe su Berlusconi'

(Di domenica 12 febbraio 2023) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - “Le incredibili dichiarazioni disul presidente ucraino Zelensky -trasformato in un ‘aggressore'- richiederebbero una presa di distanza immediata del Governo italiano.è infatti il leader di un partito che sostiene l'Esecutivo ed esprime un vicepremier che è anche ministro degli Esteri. Mi chiedo anchea quando proseguirà ildel Partito popolare europeo su quella che oramai non si può più definire una ambiguità di Forza Italia, ma -dopo le parole di oggi- un chiaro sostegno a Putin e alla invasione di un Paese sovrano”. Lo afferma Mariastella, vicesegretario e portavoce di Azione.

La nota dell'ex berlusconiana Mariastella Gelmini ha chiamato in causa i vertici del Partito ... attaccando anche però la Lega: "Ennesima dichiarazione pro - Putin e anti - Ucraina.

Sul tema si è espressa anche Mariastella Gelmini, oggi in Azione-Italia Viva ma con un passato da fedelissima dell'ex Cav. "Le incredibili dichiarazioni di Berlusconi sul presidente ucraino Zelensky richiederebbero una presa di distanza immediata del Governo italiano."