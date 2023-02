Ucraina | Bonetti | ' isolamento Italia colpa di Berlusconi non di Macron'

(Di domenica 12 febbraio 2023) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "conferma che questo Governo non ha credibilità in politica estera. Poi Meloni dà ladel nostrointernazionale. Che pena e che vergogna” Lo scrive su Twitter la deputata di Azione-viva-Renew Europe Elena

...di clamorosa contraddizione dentro la maggioranza su un tema fondamentale come l'aiuto all'. ... La deputata di Azione - Italia Viva - Renew Europe Elenaha aggiunto: " Berlusconi conferma ......Meloni è d'accordo con le parole inquietanti pronunciate da Berlusconi sulla guerra in... Che pena e che vergogna ', aggiunge Elena, vice presidente della federazione Azione - Italia ...

Berlusconi parla contro Zelensky e scatena l'attacco dell'opposizione AGI - Agenzia Italia

Berlusconi: “Serve un piano Marshall per la pace in Ucraina. Non ... ilGiornale.it

Anche Tajani smentisce Berlusconi: «Forza Italia sta con l'Ucraina ... Open

I 150 anni del Carnevale di Viareggio: pace, ambiente e meno satira politica RaiNews

Dalla guerra alla povertà l'attualità sfila al Carnevale di Viareggio ... InToscana

Silvio Berlusconi: "Per favorire uno spiraglio di pace che faccia venire meno questa tragedia che brucia vite civili e militari bisogna pensare a un forte impegno anche finanziario per la ricostruzion ...Le parole di Silvio Berlusconi all'uscita dal seggio elettorale infiammano la giornata politica. E costringono Giorgia Meloni a intervenire: confermando il pieno appoggio dell'Italia all'Ucraina. E al ...