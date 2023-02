(Di domenica 12 febbraio 2023) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Se nell'arco di una sola settimana ci mettiamo in conflitto con i maggiori partner europei, ci facciamo isolare e sulla guerra innon c'è una posizione comune, l'Italia esce screditata. Rischiamo di pagare molto seriamente questa caduta di autorevolezza e credibilità. Non èche sil'". Lo scrive su Facebook Stefano, candidato alla segreteria del Pd.

O - dossier molto più scivoloso - la politica estera e le forniture di armi all': nella ... Stefano, il candidato che parte in pole per la segreteria dem, ieri l'ha detto chiaro e ...Capite bene le implicazioni diverse nel contesto dell'aggressione russa all'dell'articolo ... quando il futuro segretario del Pd Stefanoha chiesto anche per l'Emilia - Romagna l' ...

Ucraina: Bonaccini, ‘non si difende così interesse nazionale’ Il Sannio Quotidiano

Ucraina: Bonaccini, ‘Meloni ignorata, raccoglie quel che ha seminato’ Il Sannio Quotidiano

Sicurezza nazionale, Bonaccini e il sostegno all'Ucraina. Parla ... Formiche.net

Bonaccini a Ragusa. La ricetta del futuro PD per gli italiani. Reteiblea

Dall’articolo 18 ai diritti civili, il perché della svolta tutta a sinistra di Bonaccini Il Sole 24 ORE

“Se nell’arco di una sola settimana ci mettiamo in conflitto con i maggiori partner europei, ci facciamo isolare e sulla guerra in Ucraina non c’è una posizione comune, l’Italia esce screditata” ...Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “Se nell’arco di una sola settimana ci mettiamo in conflitto con i maggiori partner europei, ci facciamo isolare e sulla guerra in Ucraina non c’è ... Lo scrive su Facebook ...