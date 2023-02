Tutti i motivi per cui bisogna continuare a puntare su Pogba | uno vi sorprenderà

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 12 febbraio 2023) La Juventus si aspettava un diverso apporto da; il centrocampista, fino ad ora, ha deluso le aspettative mapuntarci ancora. Tra gli acquisti fatti nell’ultima sessione estiva troviamo, senza dubbio,; il centrocampista, arrivato a parametro zero, era visto come il fiore all’occhiello (insieme a Di Maria) del mercato bianconero. Le cose sono andate diversamente a causa del problema fisico avuto dal giocatore nel corso della preparazione estiva. Un problema fisico trattato probabilmente nel modo sbagliato concostretto a saltare anche il mondiale con la Francia; la sfida con il Monza (in campionato) sembrava poter essere quella del ritorno dima, complice la situazione di punteggio, il centrocampista è rimasto tutto il tempo in panchina. Successivamente un nuovo problema ...