(Di domenica 12 febbraio 2023) La costruzione di unnella periferia di Antalya, in, dove vengono seppellite centinaia delle persone che hanno perso la vita neldi lunedì. Ruspe e bulldozer al lavoro per scavare le tombe, mentre continuano ad arrivare le ambulanze con i corpi delle. Secondo l'amministrazione turca, più di duemila corpi sono stati seppelliti tra venerdì e sabato.

...gara di andata con lo Spezia e quella del- turnover suicida con la Cremonese in Coppa Italia). Ora è alla ribalta sia nella sua Patria che nell'altro suo Paese a cui è legatissimo, la. ...Come ilterremoto che ha colpitoe Siria. Andrea Comelli, medical officer del Team Usar (Urban Search and Rescue) dell'Agenzia regionale emergenza urgenza Areu Lombardia, è diretto ...

Turchia, un maxi-cimitero per le vittime del terremoto - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Turchia e Siria, da Cerveteri una maxi-raccolta a sostegno della ... BaraondaNews

Maxi emergenze, le nostre squadre in Turchia LA NAZIONE

Turchia, il maxi ingorgo nella zona colpita dal sisma - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Turchia, l'Usar racconta il salvataggio di un giovane LA NAZIONE

ROMA – Ha superato i 28 mila morti il bilancio del terremoto in Turchia e Siria ma secondo l’Onu il bilancio ... SERVONO CORRETTIVI” 26 Gennaio 2023 - ‘NDRANGHETA: SCATTA MAXI-OPERAZIONE CON 56 ...Kim oggi gioca ancora una volta titolare, l’unica cosa che sa fare da quando è a Napoli (ha saltato solo la gara di andata con lo Spezia e quella del maxi-turnover suicida ... suo Paese a cui è ...