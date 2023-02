Turchia | salvato bebè di 7 mesi dopo 140 ore tra le macerie

(Di domenica 12 febbraio 2023) Miracolo in: undi setteè stato tratto in salvo nel distretto di Antakya, nella provincia meridionale turca di Hatay devastata dal terremoto di lunedì scorso,essere rimasto ...

Si chiama Hamza, ha sette mesi ed è l'ultimo miracolo avvenuto in queste ore in. Il bambino è stato estratto vivo dalle macerie dell'edificio in cui viveva con la sua famiglia a Hata sabato 11 febbraio, 140 ore (quasi sei giorni) dopo il terremoto che ha provocato la ...Terremotoe Siria, Tajani: 'Ritrovati i corpi della famiglia italiana di origine siriana' LE VITTIME Il bilancio delle vittime del terremoto in Siria eora supera i 28.000, in ...

Un neonato di 10 giorni è stato estratto vivo dalle macerie, in Turchia, a quattro giorni dal sisma. Il bilancio dei terremoti in Turchia e in Siria è aumentato ad almeno 29.117 morti ... I soccorsi continuano: bimbo di 7 mesi salvato dopo 140 ore Un bambino di sette mesi è stato tratto in salvo nel