Tulsa King | la recensione del finale di stagione | a ogni vittoria corrisponde una sconfitta e viceversa

(Di domenica 12 febbraio 2023) Ladel nono e ultimo episodio di, su Paramount+ dal 12 febbraio, analizza il modo in cui lo show con Sylvester Stallone risolve i conflitti in corso, aprendo al tempo stesso nuove linee narrative che anticipano il futuro. Con, Sylvester Stallone ha dimostrato di essere sempre il boss. Alla prima esperienza con la serialità, il divo si è cucito addosso un personaggio che, per sua stessa ammissione, gli somiglia più dialtro mai interpretato e il pubblico ha gradito. Episodio dopo episodio, la trama disi è fatta sempre più avvincente, mescolando drammi personali e plot criminale. Il tutto arricchito dalla presenza di un nutrito cast di personaggi curiosi e caratteristici, anche se rigorosamente secondari, ...