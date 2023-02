(Di domenica 12 febbraio 2023) Fiducia in se stesso. Riparte da qui Yukiin vista del Mondiale di Formula 1. A New York, durante la Fashion Week, l'AlphaTauri presenta la livrea della nuova AT04 e la nuova line - up ...

Fiducia in se stesso. Riparte da qui Yukiin vista del Mondiale di Formula 1 2023. A New York, durante la Fashion Week, l'AlphaTauri presenta la livrea della nuova AT04 e la nuova line - up composta appunto dal giapponese e da , che ...... quest'anno a difendere i colori della Scuderia italiana ci saranno Yukie Nyck de Vries. Il giapponese è alla terza stagione in F.1 e l'principale sarà essere più costante a ogni ...

Tsunoda: "Obiettivo 2023 Tanti punti, a prescindere da monoposto e prestazioni" Autosprint.it

F1, con Tsunoda la new entry De Vries: i piloti AlphaTauri Sky Sport

F1 2023 | F1, presentata l'AlphaTauri di Tsunoda e De Vries - FOTO e VIDEO Motorbox

Q&A con Yuki Tsunoda | SCUDERIA ALPHATAURI Scuderia AlphaTauri F1 News

De Vires: "Non vedo l'ora di dimostrare quanto valgo" Autosprint.it

Dopo un'annata sottotono il team italo-austriaco vuole tornare protagonista e in questo 2023 si affiderà ancora al giovane pilota giapponese Tsunoda in coppia con una new entry, che ha debuttato in… L ...La Scuderia AlphaTauri ha svelato le prime immagini della nuova AT04, la monoposto che sarà affidata al giapponese Yuki Tsunoda e all'olandese Nyck de Vries per il Mondiale di Formula 1 2023. Evento a ...