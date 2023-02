TS – Juventus-Fiorentina | i convocati di Allegri

(Di domenica 12 febbraio 2023) 2023-02-12 15:41:25 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: TORINO – Ladi Massimilianosi prepara per la partita di oggi con la. La squadra bianconera, reduce dalla vittoria convincente sul campo della Salernitana, dovrà affrontare la Viola, che si presenta invece a questo match dopo una sconfitta deludente sul proprio terreno di gioco rimediata contro il Bologna. In vista di questa sfida, sul sito ufficiale sono stati pubblicati intorno alle 13.30 i nomi dei giocatori presenti nella lista dei. Guarda la gallery, la probabile formazione di, idi ...

Reduce dalla vittoria per 0 - 3 contro la Salernitana, latorna in campo per il big match contro la. Fischio d'inizio in programma alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino. Ritorna nella lista dei convocati Leandro Paredes . 5 invece ..., i convocati di Allegri "Bianconeri in campo alle 18 del 12 febbraio contro la. Ecco i giocatori a disposizione di Allegri", si legge sul sito della: ...

