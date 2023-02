TS – “Champions? Persa una battaglia | non la guerra”

Leggi su justcalcio

(Di domenica 12 febbraio 2023) 2023-02-12 01:40:16 Flash news da Tuttosport: Brutto stop in campionato per la Lazio contro l’Atalanta. Nella partita valida per la 22esima giornata di Serie A i biancocelesti all’Olimpico hanno perso 0-2 contro la Dea di Gasperini, che si è imposta con i gol di Zappacosta e Hojlund. Si tratta della quarta partita consecutiva senza vittorie, dopo i pareggi con Fiorentina e Verona e la sconfitta dell’Allianz Stadium contro la Juventus. Al termine del match Maurizio Sarri ha dichiarato: “Abbiamo trovato una squadra forte, in grande condizione fisica. In queste serate sono problematici per tutti, anche se la prima palla gol ce l’abbiamo avuta noi”. Guarda la gallery Magia di Zappacosta e Hojlund, l’Atalanta sbanca l’Olimpico: Lazio ko Sarri: “Immobile? Senza continuità fa fatica” Sarri ha poi continuato: “Abbiamo reagito bene allo svantaggio, creando le occasioni giuste per ...