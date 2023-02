Trasferimento in entrata di allievi provenienti da scuole di diverso tipo | ordine ed indirizzo con riferimento alle classi terze | quarte e quinte | esami integrativi Con modello di richiesta

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 12 febbraio 2023) Sono accettate, a determinate condizioni, purché nell’alveo nella non del tutto chiara normativa (contradditoria in alcuni casi e non regolamentata in altri) richieste di iscrizioneda altresecondarie di secondo grado asuccessive alla seconda presentate durante l’anno scolastico. Le iscrizioni asuccessive alla seconda vengono, difatti, subordinate – per precise disposizioni normative – allo svolgimento di(in caso di cambio didi studio) o didi idoneità (in caso di mancanza del titolo di studio immediatamente inferiore). Le richieste diin classe terza, quarta o quinta pervenute ad anno scolastico iniziato vengono accolte, senza ulteriori interventi, ...