Traffico Roma del 12-02-2023 ore 18 | 30

(Di domenica 12 febbraio 2023) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione auto in fila per incidente sulla Cassia bis tra Castel de’ ceveri e prima porta verso la capitaleintenso è rallentato sulla Pontina tra Pomezia e Castel di Decima in entrata arallentamenti e code a tratti sul raccordo tra la diramazionesud e la Pontina In entrambe le direzioni code a tratti anche sulla diramazionenord tra Settebagni e il raccordo In quest’ultima direzione file sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Portonaccio alla tangenziale e fine trasporto ferroviario sulla alta velocità Firenzecircolazione rallentata per un guasto alla linea nei pressi di Orte treni alta velocità Intercity e regionali con ritardi fino a 40 minuti dettagli di queste di altre notizie sul sito ...