Traffico Roma del 12-02-2023 ore 17 | 30

(Di domenica 12 febbraio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto code perintenso in entrata asulla diramazioneSud tra Torrenova il raccordo code peranche se la carreggiata interna del raccordo tra Casilina e d’appia segnalato anche un incidente rallentamenti per una riduzione di carreggiata sulla via Aurelia Antica in prossimità dell’incrocio con via delle Fornaci sul Gianicolo chiusa lo ricordiamo via Adige per un dissesto del manto stradale maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità