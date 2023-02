Traffico Roma del 12-02-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 12 febbraio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto risolto l’incidente avvenuto nelle scorse ore sull’Aurelia tra Castel di Guido e Malagrottain via di normalizzazione in direzione della capitale versosulla Pontina tra Castel di Decima e il raccordo sulla tangenziale e prudenza un incidente all’altezza dello Scalo di San Lorenzo in direzione Salaria Ci sono rallentamenti su via Aurelia Antica code dovute al restringimento di carreggiata tra via di Villa Betania via di San Pancrazio verso il Gianicolo per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Manuel Porretta è tutto grazie per la porto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità