Traffico Roma del 12-02-2023 ore 15 | 30

(Di domenica 12 febbraio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascoltoin coda per incidente sulla via Aurelia tra via Castel di Guido via Quarto delle colonne in direzione dirallentamenti una riduzione di carreggiata sulla via Aurelia Antica all’altezza di via di Villa Betania chiusura lo ricordiamo per un difetto del manto stradale di via Adige come ogni domenica via dei Fori Imperiali isola pedonale deviat e anche le linee bus di zona maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità