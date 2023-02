Traffico Roma del 12-02-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 12 febbraio 2023) Luceverdevedi trovati all’ascolto se mi tieni abbastanza tranquillo illungo le strade della capitale segnaliamorallentato sul Raccordo Anulare in e carreggiata interna tra gli svincoliNapoli e via Appiasostenuto a Trastevere per una manifestazione partita alle ore 10 in largo Bernardino da Feltre nei pressi del Ministero dell’Istruzione nelle vicinanze di Corso Trieste la polizia locale Segnala la chiusura temporanea di Biagio a causa del manto stradale danneggiato Invece per i lavori in via Aurelia Anticarallentato per una riduzione della carreggiata tra via di Villa Betania via delle Fornaci indirizzo di via San Pancrazio per il trasporto pubblico ferroviario per lavori di potenziamento la circolazione sospesa tra ...