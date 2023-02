Traffico Roma del 12-02-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 12 febbraio 2023) Luceverdevedi trovati all’ascolto in grado lomento ilsulle strade della capitale ma senza particolari impedimenti aNord sulla via Flaminia si rallenta per un incidente avvenuto in prossimità del cimitero di Prima Porta rallentamenti nelle due direzionirallentato sul ponte della Magliana dopo lo spegnimento di un veicolo andata a fuoco in direzione della Cristoforo Colombo in zona Anagnina la polizia locale segnala un incidente in via cisberto vecchi all’altezza di via Ulderico mazzolani con ilrallentato in zona a Trastevere attenzione a possibili ripercussioni alper una manifestazione partita alle ore 10 in largo Bernardino da Feltre nei pressi delle Ministero dell’Istruzione lavori lungo via Aurelia Antica dove a seguito di un muro ...