Traffico Roma del 12-02-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 12 febbraio 2023) Luceverdevedi trovati all’ascolto non vengono segnalati problemi disulle strade della capitale unica segnalazioni di rilievo al momento sulla viadotto della Maglianarallentato per la presenza di un veicolo in fiamme in direzione di via Cristoforo Colombo a Trastevere attenzione a possibili ripercussioni alper una manifestazione partita alle ore 10 in largo Bernardino da Feltre nei delle Ministero dell’Istruzione e ricordiamo che come ogni domenica continua la pedonalizzazione domenicale in via dei Fori Imperiali con la strada chiusa alveicolare privato modifiche per il trasporto pubblico di zona ed il trasporto pubblico a Porta Portese deviazione festival per linee bus 170 719 e 781 E comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il ...