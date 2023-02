Traffico Roma del 12-02-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 12 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all’ascolto regolare scorrevolein queste ore lungo le strade della rete viaria della città metropolitana dipoco illungo l’anello del raccordo anulare attenzione a chi si trova in viaggio lungo il viadotto della Magliana per la presenza di un veicolo in fiamme che sta provocando una coda in direzione di via della Magliana a Trastevere questa mattina dalle ore 10 è in programma una manifestazione in largo Bernardino da Feltre nei pressi delle Ministero dell’Istruzione possibili ripercussioni aled infine come ogni domenica il fermo dei mezzi pesanti nel vigore dalle 9 alle 22 su tutto il territorio nazionale savica di autorizzati dalla legge e comunque per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito ...