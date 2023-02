Tra le nuvole (di fumo)

Leggi su agi

(Di domenica 12 febbraio 2023) AGI - Per un fumatore ci sono poche cose al mondo insopportabili quanto un volo aereo. Interminabili ore con il pensiero fisso di prendere tra le dita una sigaretta, accenderla e respirare a pieni polmoni. Ma si sa, a bordo di un aereo non è consentito. Pace. Ma la e-cigarettes proprio no. “E' pulita, non inquina, non fa male ai vicini di posto”, ripete come un mantra tra sé il fumatore più incallito cercando la giustificazione a ciò che si sta per fare. E non si tratta di episodi disparati. Il numero di trasgressori è folto, soprattutto negli Stati Uniti. Su ogni volo l'annuncio prima del decollo ricorda ai passeggeri che ildi qualsiasi tipo è illegale a bordo degli aerei. Ma alcuni passeggeri preferiscono correre comunque il rischio, piuttosto che aspettare sofferenti il momento dell'atterraggio. Nessuno sembra credere al rischio – seppur raro - di esplosione. ...