Tottenham | l’esito degli esami di Bentancur | dramma per l’ex Juve

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 12 febbraio 2023) Arrivano pessime notizie sull’infortunio di Rodrigo, durante l’ultima sconfitta di Premier League del. La sfida si è conclusa sul netto risultato di 4-1 a favore del Leicester. Al 14esimo gli Spurs passano in vantaggio con, poi i padroni di casa ribaltano tutto con Mendy, Maddison e Iheanacho. Nella ripresa è Barnes a chiudere definitivamente i conti. Momenti di grande paura per, il centrocampista è stato vittima di un terribile infortunio al 65?.ntus ha lasciato il campo in lacrime e il problema è sembrato subito gravissimo. Glistrumentali hanno confermato le prime previsioni: lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro e stagione finita. Si tratta di un grave tegola per l’allenatore Antonio Conte che ...