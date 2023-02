TOP10 SETTIMANA | SANREMO 2023 MONOPOLIZZA LA CLASSIFICA LA SERATA FINALE LA PIÙ VISTA

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 12 febbraio 2023) Nuovo appuntamento con, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti della prima. Passiamo in rassegna lada domenica 5 a sabato 11 febbraio. Il 73°Festival diladalla prima alla quinta posizione. Restano le briciole, si fa per dire, alle altre proposte con Le Indagini di Lolita Lobosco a 4.8 milioni di telespettatori, Blackout a 4 milioni, C’è Posta per Te e il Grande Fratello Vip a meno di 3 milioni. Chiude laChe Tempo Che Fa con 2.2 milioni di telespettatori. Posizione Rete Nome del programma Ascolto #1 Rai1 73° Festival di(V) 12.256.000 #2 Rai1 73° Festival di(IV ...