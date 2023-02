TOP10 SETTIMANA | SANREMO 2023 MONOPOLIZZA LA CLASSIFICA E FA VOLARE RAI1

(Di domenica 12 febbraio 2023) Nuovo appuntamento con, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti della prima serata. Passiamo in rassegna lada domenica 5 a sabato 11 febbraio. Il 73°Festival diladalla prima alla quinta posizione. Restano le briciole, si fa per dire, alle altre proposte con Le Indagini di Lolita Lobosco a 4.8 milioni di telespettatori, Blackout a 4 milioni, C’è Posta per Te e il Grande Fratello Vip a meno di 3 milioni. Chiude laChe Tempo Che Fa con 2.2 milioni di telespettatori. Posizione Rete Nome del programma Ascolto #173° Festival di(V serata) 12.256.000 #273° Festival di(IV ...

Dal Pd rispondono col sarcasmo: 'Nell'ultima- aferma Enrico Borghi - il governo italiano è stato isolato sul fronte economico, politico ed istituzionale in Europa. Su aiuti di Stato, ...Rugby con il Peronie molti altri sport arriveranno nei prossimi mesi. L'offerta sportiva di ...(due su 22) - tra le squadre con almeno tre incontri disputati in questo giorno della...

Hogwarts Legacy fa un'altra magia: si 'sdoppia' e monopolizza la Top10 di Steam Everyeye Videogiochi

La Top 10 per la settimana del 30 gennaio: "You People" è il titolo ... About Netflix

La Top 10 per la settimana del 16 gennaio: "Ginny & Georgia" è il ... About Netflix

Netflix, questa commedia romantica da 33% su Rotten Tomatoes è prima in top10 in 65 paesi Everyeye Cinema

La Top 10 per la settimana del 9 gennaio: "The Pale Blue Eye - I ... About Netflix

Nella settimana di lancio di Hogwarts Legacy, l'avventura fantasy ambientata nel Mondo Magico di Harry Potter monopolizza la Top10 dei videogiochi più acquistati su Steam in funzione dell'incredibile ...che non eccelle in nessun campo e che probabilmente verrà dimenticata per sempre nel giro di qualche settimana, ma che in queste ore è riuscita a guadagnare la cima della classifica top10 di Netflix ...