Terremoto Turchia | bambina di 10 anni salvata 147 ore dopo il sisma

Frae Siria, il bilancio delle vittime del sisma supera quota 29mila. - Le autorità turche hanno arrestato più di cento costruttori di edifici crollati nelper presunte violazioni ...Neonato di 7 mesi estratto vivo dalle macerie dopo 140 ...

Terremoto Turchia-Siria: bilancio vittime supera quota 29.000 Agenzia ANSA

Terremoto in Siria e Turchia: più di 29mila i morti. Arrestati oltre 100 costruttori - Dal Qatar aiuti ai caschi bianchi: "Non possiamo affrontare disastro senza assistenza" - Dal Qatar aiuti ai caschi bianchi: "Non possiamo affrontare disastro senza assistenza" RaiNews

Terremoto Turchia e Siria: oltre 29mila vittime. Salvato bimbo di 7 mesi dopo 140 ore LIVE Sky Tg24

Terremoto Turchia, arrestati oltre 100 costruttori accusati per crolli Sky Tg24

Turchia, l'inchiesta sui palazzi collassati in pochi secondi con il terremoto: arrestati oltre 100 costruttori - Il video Open

Mentre continuano in Turchia e in Siria le operazioni di soccorso per cercare gli ultimi sopravvissuti al terremoto, il governo di Ankara punta il dito contro i costruttori di alcuni edifici crollati, ...Terremoto in Siria: cure mediche per i feriti e soccorso alla popolazione rimasta senza una casa e cibo, sono le due principali attività dei team di MSF in azione… Leggi ...