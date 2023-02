- Le autorità turche hanno arrestato più di cento costruttori di edifici crollati nelper presunte violazioni delle norme edilizie. Ankara ha autorizzato quasi 150 procure a istituire unità ...Mentre nella provincia di Adiyaman è statoun bimbo di 8 anni , rimasto 152 ore sotto i ... sono state autorizzate a istituire delle ' unità investigative sui crimini legati al': i ...

Terremoto tra Turchia e Siria, il bilancio delle vittime è di 22.375. Ragazzo salvato dopo 94 ore - Mondo Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia, bambino di 7 mesi salvato dopo 140 ore: i soccorritori lo credono morto, poi la gioia Repubblica TV

Terremoto in Turchia, un bebè di sette mesi salvato dopo 140 ore sotto le macerie Il Fatto Quotidiano

Terremoto Turchia e Siria, bilancio si aggrava: oltre 28mila vittime Sky Tg24

Terremoto: salvato bimbo di 7 mesi dopo 140 ore. 39 mila vittime totali. Oms: bilancio aumenterà TGLA7

Supera le 28 mila vittime il bilancio del terremoto in Turchia e Siria mentre svaniscono di ora in ora le speranze di trovare altri sopravvissuti tra le macerie. In Turchia le vittime sono salite a… ...Le autorità turche hanno arrestato più di 100 costruttori edili nelle dieci province colpite dal terremoto di lunedì 6 febbraio (ANSA) ...