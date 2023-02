Terremoto | Prisco | ' orgoglioso dei nostri Vigili del Fuoco'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 febbraio 2023) Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Al team italiano deidel, primo ad intervenire sullo scenario del catastrofico sisma che ha sconvolto Turchia e Siria, è stato affidato dall'ONU il coordinamento delle squadre internazionali USAR. Il coordinamento dell'International Search and Rescue Advisory Group, condotto dal team leader italiano, si è insediato nella provincia di Hatay, ad Antiochia, presso il campo base deidelitaliani. Da lì, coadiuvato da Cina, Gran Bretagna e Oman, provvederà alla distribuzione dei vari team intervenuti in questi sei giorni sul posto, in base alle necessità, alle disponibilità e alle specializzazioni". E' quanto afferma il sottosegretario all'Interno con delega aidel, Emanuele. "Questo sistema - ...